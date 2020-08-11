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أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في بابل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، امس الاثنين، صدور أوامر استقدام وقبض لمسؤولين في دائرة صحة محافظة بابل، على خلفية شراء مستلزمات طبية. وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، (10 آب 2020):

“اصدرت المحكمة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بابل أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة المحافظة وأمر قبضٍ بحق رئيس لجنة المشتريات فيها؛ استنادًا إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.

وأوضحت أن “الأمرين صدرا على خلفيَّة شراء مستلزماتٍ طبيّةٍ ومعقماتٍ لمستشفيات المحافظة”، مؤكدةً “وجود مغالاةٍ في الأسعار، وصرف تلك المواد والمستلزمات بدون إدخال مخزني أو لجان استلام، فضلًا عن تشخيص مكتب تحقيق بابل مخالفاتٍ في عمليَّة الشراء”.

وكانت الهيئة أعلنت في الخامس من آب الجاري عن تمكنها من كشف خروقاتٍ في آلية عمل معمل أوكسجين الحلة الطبيِّ التابع لدائرة صحة محافظة بابل.

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