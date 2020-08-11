ابوالهيل يطالب الحكومة بتوفير الماء لمدينة الفهود المنكوبة

ناشد رئيس منظمة نخيل عراقي الكاتب مجاهد ابوالهيل، الاثنين، الحكومة العراقية برئيسها ووزارة الموارد المائية والجهات المعنية بتوفير الماء لمدينة الفهود في ذي قار المنكوبة التي تعاني العطش وشحة المياه وقلة الخدمات.

وقال ابوالهيل في بيان “على رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية ومحافظ ذي قار القيام زيارة المدينة التي طالما روت دماء ابناءها ارض الوطن ودافعت عن حدوده من الارهاب والقاعدة وداعش، كما قارعت النظام الديكتاتوري وواجهت عصاباته القمعية ودفعت بشبابها وشيوخها الى السجون والمعتقلات ومشانق الاعدام من اجل تحرير الوطن من العبودية والحروب والقمع”.

واضاف ان “هذه المدينة كانت من أول المدن التي لبت نداء المرجعية العليا وتطوع ابناؤها استجابة للفتوى التاريخية التي اطلقها المرجع الاعلى في النجف الاشرف علي السيستاني لطرد عصابات داعش من مدن ومناطق العراق التي استولى عليها”.

واوضح، ابوالهيل انه “من حق هذه المدينة ان تنعم بالحياة الكريمة اسوة ببقية مدن العراق الحبيبة وان تعود اليها المياه التي كانت تغمرها من كل الجهات باسرع وقت لتلافي الامراض والاوبئة التي خلفتها شحة المياه”.

وحذر ابوالهيل من “اهمال مدينة الفهود لان ذلك امتداد لسياسة التجويع التي اعتمدها النظام الديكتاتوري لمعاقبة المدينة واهلها بسبب معارضتهم لسياساته القمعية”.

وشهدت مدينة الفهود مظاهرات كبيرة تطالب حكومتها المحلية والمركزية بالتدخل الفوري لانقاذ مدينتهم من العطش وانتشار الامراض والاوبئة نتيجة التلوث البيئي الذي خلفته شحة المياه التي طرأت على المدنية مرة اخرى بعد عودتها لمجاريها بعد سقوط النظام البائد الذي جفف اهوار المدينة في وقت سابق .