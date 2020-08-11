استقالة جماعية.. “انفجار بيروت” يطيح بحكومة حسان دياب في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، الإثنين، استقالة حكومته إثر “انفجار بيروت” وتحت ضغط الشارع اللبناني الغاضب.

وكشفت وزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر، لـCNN أن الحكومة قد استقالت بالفعل وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني أنها المسؤولة عما جرى بل أنها كانت الحكومة الوحيدة الخالية امن الفساد منذ الحرب الأهلية.

وأكد مصدران حكوميان لـCNN في وقت سابق الإثنين أن حكومة دياب ستُعلن حكومة تصريف أعمال ابتداء من ليل الإثنين.

واستقال وزيران رسميا، قبل جلسة الإثنين، اعتراضا على الطريقة التي تدير بها الحكومة أزمة “انفجار بيروت” كما أعلن عدد من النواب استقالتهم من المجلس.

وشهدت بيروت انفجارا ضخما الثلاثاء أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة 6000 آخرين ما أشعل موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تعاني من أزمات عدة آخرها أزمة كورونا.

وكان قد شكل حسان دياب حكومة لبنانية جديدة في يناير/كانون ثاني الماضي وذلك بعد استقالة حكومة سعد الحريري إثر احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين أول.