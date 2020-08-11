الاعرجي لنائب قائد قوات التحالف: يجب وضع جدول زمني لإنهاء التواجد الأجنبي بالعراق

شدد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، الاثنين، على ضرورة وضع جدول زمني لإنهاء التواجد الأجنبي في العراق.

وقال مكتب الاعرجي في بيان ان “مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه في بغداد، نائب قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ستريكلاند والوفد المرافق له”، مبينا ان “الجنرال ستريكلاند استعرض حجم الدعم الجوي والاستخباري والاستشاري للقوات الأمنية العراقية، وأهمية التنسيق المستمر في حماية الحدود مع سوريا”.

واضاف انه “تمت مناقشة ملف الدواعش من حملة الجنسية العراقية، المعتقلين لدى قوات قسد، والعوائل العراقية من النساء والأطفال في مخيمات النازحين شرق الفرات في سوريا “.

وأبدى الأعرجي ملاحظاته عن أهمية الدعم الدولي للعراق، وأن يستمر في مجالات التدريب والتجهيز والتسليح، مقدما الشكر “للجانب الدولي عن الشراكة في محاربة داعش والقضاء على الإرهاب”.

واضاف ان “علاقة العراق مع المجتمع الدولي مهمة، وأن الحكومة العراقية حريصة على استمرارها”، مشيرا الى “أهمية وضع جدول زمني لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في العراق”.

واكد الأعرجي “ضرورة أن ينتقل العراق الى علاقات في مجالات متعددة، وهو يتطلع الى التعاون الدولي في تفكيك الأزمات بالمنطقة، وإيجاد الحلول غير العسكرية لها، لما له من أثر كبير على الاستقرار وترسيخ السلم في جميع دول المنطقة”.