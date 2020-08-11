الحكيم يؤكد ضرورة تدريب القوات الامنية ومراعاة حقوق الانسان لاسيما قوات حفظ القانون

اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الاثنين، على ضرورة تدريب القوات الامنية ومراعاة حقوق الانسان لاسيما قوات حفظ القانون.

وقال الحكيم في بيان “استقبلنا مساء اليوم وزير الداخلية عثمان الغانمي واستمعنا الى رؤيته لادارة وزارة الداخلية وخطتها للمرحلة القادمة لما لهذه الوزارة من اهمية في حياة المواطن بالدرجة الاساس”، مشددا “على ضرورة تدريب القوات الامنية وكيفية مراعاة حقوق الانسان لاسيما قوات حفظ القانون.

واضاف ان “مهمة هذه القوات هي حماية الوضع العام والمتظاهرين في نفس الوقت ودعونا الى تدريب متواصل يتناسب مع طبيعة المهمة الموكلة إليها كي يتسنى للمنتسبين في هذا التشكيل ممارسة عملهم والالمام بطبيعة مهامهم”، مؤكدا على “خدمة المواطن في دوائر الوزارة وضرورة مواكبة التطور التكنولوجي لتقليل الضغط على المواطنين وللحد من حالات التلاعب وقلنا ان البطاقة الموحدة مشروع يجب ان يصل لكل العراقيين وبالتالي اعتماد البطاقة في كل جوانب الحياة خاصة في الانتخابات”.

وشدد “على حفظ الامن العام والاستعداد لمهمة الانتخابات القادمة للحد من التلاعب وحماية رأي الناخب ودعونا الى مواجهة الظواهر الاجتماعية المرفوضة كالاحتكام للسلاح في فض الخلافات ، واهمية تعاون الجميع في ذلك”.