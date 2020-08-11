العراق يسجل 3484 إصابة جديدة بكورونا.. والصحة العالمية تشكو قلة التمويل

أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 3484 إصابة جديدة بفايروس كورونا و72 حالة وفاة في البلاد.

وتوزعت الإصابات بالفايروس في بغداد الرصافة 349، بغداد/ الكرخ 226، مدينة الطب 100، النجف 192،السليمانية 198، اربيل 278، دهوك 32، كربلاء 299، كركوك 161، ديالى 101، واسط 117، البصرة 449، ميسان 132، بابل 142، الديوانية 114، ذي قار 118، الانبار 53، المثنى 40، نينوى 320، صلاح الدين 63.

أما حالات الشفاء فقد بلغت خلال الـ24 ساعة الماضية 2015 حالة متوزعة في بغداد / الرصافة 245، بغداد / الكرخ 405، مدينة الطب 54، النجف72، السليمانية 42، اربيل 101، دهوك 23، كربلاء 268، كركوك 47، ديالى 33، واسط 55، البصرة 145، ميسان 82، بابل 175، الديوانية 109، ذي قار 52، الانبار 56، نينوى 36، صلاح الدين 15. فيما سجلت مستشفيات 72 حالة وفاة في بغداد/ الرصافة 4، بغداد/ الكرخ 2، مدينة الطب 2، النجف 6، السليمانية 3، اربيل13، دهوك 1، كربلاء 8، كركوك 4، ديالى1، واسط 3، البصرة 7، بابل 6، الديوانية 6، ذي قار 1، نينوى 3، صلاح الدين 2.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في عموم العراق إلى 153599 منها شفاء 109790، ووفاة 5464 شخصًا. الى ذلك، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن ثمة فجوة كبيرة بين الأموال اللازمة لمكافحة فايروس كورونا المستجد وما يجري التعهد بتقديمه في هذا الصدد على مستوى العالم.

وذكر جيبريسوس في إفادة صحفية مقتضبة، إنه “يرى براعم أمل، وهناك فرصة دائما لعكس اتجاه الجائحة”.

في الأثناء، اكدت منظمة الصحة العالمية أن فايروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم لم تظهر له أنماط موسمية، وسيعود من جديد إذا تخلت السلطات الطبية عن ضغوطها لمقاومته.

وقال الطبيب مارك راين رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة إنه “يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشي الجديدة”.

الجدير بالذكر أن مجموع الإصابات بالفايروس المستجد تجاوزت 20 مليونًا حول العالم.