المنافذ تعلن إخلاء حاويات بداخلها مواد خطرة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، أمس الاثنين، إخلاء 9 حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان “ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية”.

واضاف البيان “قامت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة باخلاء 9 حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة ترافقها قوة حماية من الجيش العراقي عائديتها إلى وزارة النفط لنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحكومية”.

واشار البيان الى انه “تم إنجاز إجراءاتها الكمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة، وتنظيم محضر اخلاء أصولي من قبل مديرية منفذ أم قصر الشمالي/ هيئة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية والدوائر العاملة في المنفذ الحدودي”.