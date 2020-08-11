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النزاهة: إفصاح ثلاثة وزراء ومدير مكتب الكاظمي عن ذممهم المالية لعام 2020

كشفت الهيئة عن إفصاح وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والتربية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء عن ذممهم الماليَّة للعام 2020.

دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى تلقِّيها استمارات كشف الذمة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي (نبيل كاظم عبد الصاحب) ووزير الكهرباء (ماجد مهدي حنتوش)، ووزير التربية (علي حميد مخلف).

وتابعت الدائرة مبينة تلقيها استمارة كشف الذمة المالية لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء (رائد جوحي حمادي) للعام الجاري.

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حددت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم المالية.

النزاهة: صدور أمر قبض لرئيس هيئة استثمار كركوك لمخالفاتٍ بمشروع سكني
10/8/2020
كشفت الهيئة عن صدور أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار كركوك؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى صدور أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وأوضحت الدائرة أن أمر القبض الصادر عن القضاء على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني تضمن أيضاً أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار كركوك السابق، منوهةً بأن تقرير خبراء ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي كان قد شخص تلك المخالفات.

وكانت الهيئة قد شخصت وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها 86 مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها.

http://www.nazaha.iq/body-print.asp?BIP=5933

النزاهة: صدور أمر قبض لرئيس هيئة استثمار كركوك لمخالفاتٍ بمشروع سكني
10/8/2020
كشفت الهيئة عن صدور أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار كركوك؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى صدور أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وأوضحت الدائرة أن أمر القبض الصادر عن القضاء على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني تضمن أيضاً أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار كركوك السابق، منوهةً بأن تقرير خبراء ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي كان قد شخص تلك المخالفات.

وكانت الهيئة قد شخصت وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها 86 مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها.

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