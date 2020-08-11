الهيأة التطبيعية تكشف عن المباريات الودية للمنتخب العراقي

قالت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، الاثنين، ان المباراة الوديه للمنتخب الوطني امام نظيره العماني التي من المقرر اقامتها في الثالث من ايلول المقبل قائمة لغاية الان.

وذكر المتحدث باسم المكتب الاعلامي للهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة هشام محمد لوسائل اعلام حكومية اليوم (10 اب 2020)، إن” الجانب العماني لم يرسل اي اشعار للهيأة التطبيعية بخصوص الغاء المباراة“.

واضاف محمد انه” من المتوقع في ظل جائحة كورونا ان يتم الغاء اي منافسة كما حصل في اغلب دول العالم”،مبينا ان” ما كشف عنه الاعلام العماني هو قرائة للواقع التي تمر به السلطنة بسبب قيود السفر المفروضة“.

وكان الاعلامي العماني خليل التميمي قد المح في تصريح متلفز، ان المباراة الودية المقرر اقامتها بين العراق وسلطنة عمان مهددة بالالغاء، الضبابية تحيط بوضع منتخب سلطنة عمان بسبب استمرار فرض حظر التدريبات، وعدم القدرة على تجميع اللاعبين”.