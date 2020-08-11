بعد خروجه من دوري الابطال.. فريق يوفنتوس يتخذ قرارين مهمين لتصحيح المسار (فيديو)

أقال فريق يوفنتوس الإيطالي مدربه ماوريتسيو ساري، السبت، وذلك بعد يوم من فشله في عبور ليون الفرنسي بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وعين البيانكونيري اديريا بيرلو مدربا للفريق خلفا لساري.

وأعلن بطل إيطاليا إقالة مدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري، بالرغم من تحقيقه لقب الدوري الإيطالي “للبيانكونيري” هذا الموسم.

وقالت ادارة النادي في بيان اليوم (8 اب 2020): “يعلن نادي يوفنتوس إعفاء ماوريتسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الأول، يود النادي أن يشكر المدرب على كتابته صفحة جديدة في تاريخ يوفنتوس بفوزه ببطولة الدوري للمرة التاسعة على التوالي، في تتويج لرحلة شخصية قادته إلى تسلق جميع درجات كرة القدم الإيطالية”.

وجاء قرار اليوفي بإقالة ساري بعد موسم واحد من تعيينه، بسبب النتائج المتراجعة للفريق، والأداء الهزيل في البطولة الأهم، دوري أبطال أوروبا.

الى ذلك كشفت مصادر إيطالية أن اللاعب الدولي الإيطالي السابق، أندريا بيرلو، سيكون مدرب يوفنتوس الإيطالي الجديد، بعد ساعات من إقالة ماوريتسيو ساري.

ووفقا لشبكة “سكاي نيوز”، سيعين يوفنتوس نجمه السابق أندريا بيرلو، لتدريب الفريق الموسم المقبل، خلفا لماوريتسيو ساري.

وقال المصدر إن رئيس النادي أندريا أنييلي هو من اختار بيرلو لتدريب الفريق الأول، بعد أيام من تعيينه مدربا لفريق الشباب في النادي، ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة.

وقاد ساري يوفنتوس للقب الدوري هذا الموسم، لكنه تعرض لـ7 خسارات خلال البطولة، كما خسر نهائي كأس إيطاليا من نابولي، وخرج من دور الـ16 لدوري الأبطال أمام ليون الفرنسي.