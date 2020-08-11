بينهم الفياض والعامري .. دعوى قضائية دولية لملاحقة 41 مسؤولاً وميليشياوياً في العراق

كشف النائب فائق الشيخ علي ، الإثنين ، عن ترويج دعوى قضائية دولية ضد 41 مسؤولاً وميليشياوياً في العراق.

وكتب الشيخ علي في تدوينة له ، إن “دعوى سترفع ، اليوم ، من قبل علي فاضل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد 41 مسؤولاً وميليشياوياً عراقياً”.

ويعتبر الشيخ علي وهو حقوقي وسياسي ليبرالي ، و احد أكثر السياسيين العراقيين المعارضين للميليشيات والنفوذ الايراني في الشارع العراقي حاليا ، ويستخدم حسابه على تويتر لمهاجمة السياسيين الموالين لإيران ، كما كان قد قد رشح نفسه لرئاسة الوزراء في العراق خلال الفترة الماضية بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية .

وأضاف الشيخ علي “تبدأ القائمة بفالح الفياض وتنتهي بحامد الجزائري. ويحمل هادي العامري الرقم 6 فيها”، متعهدا بالقول “من جهتي سأقوم بدوري بإذن الله”.

من جانبه قال رئيس المنظمة العراقية الأميركية لمكافحة الفساد علي فاضل ، إن “العدد المطلوب لم يكتمل في التخويل الأول لرفع الدعوى ولأسباب مختلفة”.

مضيفاً “أما الآن وبعد استشاره مكتب المحاماة المختص، سيتم رفع الدعوى عن طريق المنظمة وستكون هذه أول خطوة للقصاص من هولاء السياسيين”.