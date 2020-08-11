تساؤلات بشأن تسجيل معدلات اصابة عالية بـ كورونا بين مشاهير الرياضة العراقية

اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، الاثنين، وفاة “رامبو العراق” أحد ابطال اللعبة في البلاد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى الاتحاد في منشور على صفحته في فيسبوك، اليوم (10 اب 2020)، “وفاة أحد ابطال العراق الدولي الكابتن محمد الموسوي إثر إصابته بفايروس كورونا”.

وفي المقابل اعلنت مصادر مطلعة اصابة المدرب ونجم المنتخب العراقي السابق لكرة القدم ناظم شاكر بفيروس كورونا المستجد.

ويعد شاكر، 62 عاما، أحد أبرز مدافعي المنتخب العراقي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وأشرف على تدريب المنتخب الوطني في 2010، وكذلك درب العديد من الأندية المحلية العراقية، بالإضافة إلى تدريبه عدد من الأندية الأردنية والاماراتية.

من جهة اخرى اعلن نادي الكرخ الرياضي شفاء رئيس الهيأة الإدارية للنادي شرار حيدر، من فيروس كورونا بعد أن أثبتت التحليلات الطبية سلبية النتائج.

وذكر بيان مقتضب للنادي تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم الاثنين، أن “رئيس الهيأة الإدارية شرار حيدر قد تجاوز محنة فيروس كورونا بعد مرور (18) يوما في الحجر المنزلي”.

جدير بالذكر انه وخلال الأسابيع الماضية تم الإعلان عن وفاة العديد من الشخصيات العراقية الرياضية البارزة، أبرزهم الكابتن السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم أحمد راضي ومدرب منتخب الناشئين السابق علي هادي وغيرهم، الامر الذي يضع علامات استفهام عديدة حول كثرة الاصابات بفيروس كورونا بين الرياضيين وخاصة المشاهير منهم رغم تمتعهم باللياقة البدنية العالية.