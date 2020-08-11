رونالدو قريب من تمثيل احدى الاندية الفرنسية للموسم المقبل

قالت مجلة “فرانس فوتبول” أن كريستيانو أراد الانتقال إلى باريس سان جيرمان مطلع هذا العام، إلا أن أزمة فيروس كورونا وراء إيقاف المفاوضات.

وكشف تقرير صحفي فرنسي، الأحد، عن تطور جديد بشأن تفكير البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس خلال الموسم المقبل.

وقال موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، إن رونالدو يشعر بالإحباط في يوفنتوس، عقب الفشل في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون.

وأضاف أن صاروخ ماديرا مستعد لخوض تجربة جديدة مع ناد آخر يعاني أيضا في دوري أبطال أوروبا (باريس سان جيرمان)

وأشار إلى أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل رونالدو، سيلتقي مع ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، أثناء إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا بمدينة لشبونة، لبحث كيفية إبرام الصفقة.

يذكر أن عقد رونالدو مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2022.