(شاهد) تركي يختل من الشرفة ويسقط خلال شجار مع قريب له

ذكرت وسائل إعلام محلية أن مواطن تركي اسمه تورغاي وعمره 33 سنة، حدث له ما لا يحدث إلا نادرا، وملخصه أنه دخل في شجار مع قريب له، يقيم بالطابق الأرضي من عمارة يسكن هو فيها أيضا، ولكن في طابقها الأول، ولأن الشجار صعب بين الطوابق، لذلك خرج القريب إلى الشارع ليصرخ ويمطره من تحت إلى فوق بشتائم على الطريقة التركية ويتحداه.

سمعه الساكن بالطابق الأول، فرد التحدي وأطل من الشرفة، يبادله الشتائم بمثلها، حتى ضجّ بشجارهما الشارع المقيمان فيه في إسطنبول استشاط تورغاي غضبا، حتى اختل وفقد توازنه وسقط من الشرفة “مكوّما” على الأرض كطير رماه الصياد بطلقة حاسمة.

أحد الجيران، كان شاهدا كغيره على ماجرى من شقته في مبنى مجاور، أخرج هاتفه المحمول وراح يصورّ ما يحدث، وأهمه تلك اللحظة البائسة، حيث فقد تورغاي توازنه بعد أن رمى قريبه بقطعة الأثاث، إلا أنه لم يفلح بالسيطرة بعدها على اختلال توازنه، فانقلب من الشرفة وهوى بجسمه البدين بعض الشيء على الأرض، طبقاً للفيديو المعروض ، وجاءت سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى قريب، عالجوه فيه من كسور عدة بكتفه وظهره وذراعه، معتقدين أنه لن يقوى عليها، وقد يفقد حياته، لكنه نجا.

ومع أن ما حدث كان في 25 يوليو/تموز الماضي، إلا أن الشرطة لم تفرج عن الفيديو الذي صوره الجار إلا حين خرج تورغاي من المستشفى متعافيا يوم الخميس الماضي.