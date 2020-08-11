شرطة نينوى : القبض على تاجر مخدرات وضبط قنبلة يدوية بحوزته

ألقت شرطة نينوى ، اليوم الثلاثاء ، القبض على أحد تجار المخدرات في مدينة الموصل(مركز نينوى) وبحوزته قنبلة يدوية.

وقال مسؤول إعلام شرطة نينوى العقيد مازن الأحمدي في تصريح : إن “مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين تمكنت من إلقاء القبض على أحد مروجي وبائعي المؤثرات العقلية والمواد المخدرة والصادر بحقه امر قبض وفق قانون المخدرات”.

وأضاف الأحمدي: أن “المتهم حاول مقاومة المفرزة القابضة وسحب رمانة يدوية (دفاعية) وبعدها تمكن عناصر الشرطة من القبض عليه وضبط الرمانة بحوزته في منطقة شقق الخضراء في الجانب الايسر لمدينة الموصل.