شنگال: وقفة احتجاجية تطالب بخروج مسلحي PKK

شهد قضاء شنگال (سنجار)، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية نظمها عشرات الإيزيديين المحتجين على تواجد قوات حزب العمال الكوردستاني PKK في مناطقهم.

المشاركون في الوقفة، طالبوا بخروج كافة القوات المحسوبة على PKK من القضاء بأسرع وقت، ورفعوا صور معتقلين لدى الحزب ولافتات تطالب مسلحيه بالرحيل، كما دعا المحتجون الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لإخراج العمال الكوردستاني من مناطقهم.

مسؤول البيت الإيزيدي مام قوال، قال في تصريح له، إن «وجود حزب العمال الكوردستاني له مخاطر كبيرة على سنجار وأهلها لأن الحزب خطف عشرات الشباب والشابات الإيزيديات وهم قابعون في سجون الحزب حالياً».

وأضاف «ستستمر احتجاجاتنا حتى خروج حزب العمال الكوردستاني من سنجار، وإطلاق سراح كافة المعتقلين لديه».