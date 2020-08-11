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صحة كوردستان : تفشي كورنا سيخف بحلول نهاية آب .. في هذه الحالة !

اكد المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان مخاطر تفشي فيروس كورونا ستقل بحلول نهاية هذا الشهر في حال التزام المواطنين بتطبيق الاجراءات الصحية.

محمد قادر قال في تصريح : “هناك التزام جيد من قبل المواطنين بارشادات الوقاية من فيروس كورونا، لكنها ليست بالمستوى المطلوب، وهذا الامر قد يؤدي الى استمرار ارتفاع معدلات الاصابة بالوباء”.

واضاف،”اننا كوزارة الصحة نؤكد بانه اذا التزم المواطنون بالارشادات الصحية لغاية نهاية هذا الشهر، فسيكون هناك تغيير كبير ولن تكون هناك كل هذه الاصابات الجديدة بالفيروس”.

واشار قادر الى ان “هناك غرفة للعمليات في جميع المحافظات وهي مسؤولة عن اعلان حظر التجوال في المدن، ونحن كوزارة الصحة لم نقدم اي مقترح لاستئناف الحظر “.

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