عبد الواحد :الانتخابات النزيهة بمشاركة واسعة تحقق التغيير المنشود

رأت النائبة السابقة سروة عبد الواحد ، الثلاثاء، ان الانتخابات النزيهة بمشاركة واسعة تحقق التغيير المنشود.

وذكرت عبد الواحد في تغريدة بـ ” تويتر” ان ” المشاركة الواسعة في الانتخابات مع مراعاة النزاهة الانتخابية في جميع مفاصلها كفيلة بالتغيير المنشود دون مشاركة المواطنين اي قانون انتخابي ما يفيد وتعود الاحزاب ذاتها للمشهد ، لذا من يدعو الى مقاطعة الانتخابات فهو جزء من المنظومة الفاسدة ويبحث عن طريقة لابقاء هذه المنظومة “..