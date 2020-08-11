‏المظاهرات بالعراق وبغيره حق مشروع، نعيم الهاشمي الخفاجي

انا شخصيا وغيري من الناس اتعاطف مع المتظاهرين الذين يخرجون في المطالبة بحقوقهم وخاصة في بلدي العراق، الدول التي تتبجح في دعم حقوق الإنسان كذبة كبرى نفس هذه الدول تدعم أنظمة قمعية تفكر بعقلية القرون الحجرية وتنشر الارهاب، الخلل بالعراق بالنظام السياسي ومنذ عام 1921، لا يعقل نحن كمواطنين عراقيين لانعرف سبب الصراع وعدم الاستقرار منذ،مائة عام ويأتي مواطن أمريكي يكتب أطروحة دكتوراة سنة عام 1932 وفي جامعة لندن يجعل رسالته في اسم نشأة العراق ويشخص الحقيقة المرة ويقول هناك صراع قومي مذهبي ويذكر. كيف طالب النقيب مفتي سنة العراق يحرض السير كوكز في استعباد العنصر الفارسي( الشيعة) من حكم العراق؟ لم تكن إيران ولا سيد الخميني….الخ المظاهرات التي استمرت في مدن الشيعة شهوراً وشهوراً بل وصلت لعدة سنوات؟ لا شيء تغير، بل تم تدمير مدننا وتم إسقاط رئيس الحكومة الشيعي فقط وبقي الفاسدون الآخرون من المكونات الأخرى وتم اعادة الضباط والجنود الخونة الذين سلموا الموصل وتكريت إلى ابو بكر البغدادي؟؟ ومازالت أجنحة الإرهاب في الحكومة ومفاصل الدولة العراقية؟؟ لازالت حواضن الإرهاب تقتل أبناء الشيعة من جنود ومدنين من طلاب جامعات ومعاهد في مناطق حواضن الإرهاب، مشكلتنا ليست في انتخابات مبكرة هناك صراع مذهبي قومي والذي ينكر ذلك اما جاهل أو غبي أو منافق أو من طبقة العبيد الذين أشار إليهم المفكر الفرنسي لابويسي في مقالات في العبودية، الإمام علي ع اجاب عن سؤال ينطبق على واقع شيعة العراق بعد سقوط نظام صدام الجرذ الطائفي

هل هذا الكلام ينطبق علينا بعد عام 2003؟

‏سأل أمير المؤمنين (ع) لماذا في خلافتك حصلت حروب كثيرة وانقسمت الامة الى امارات .؟ فأجاب (ع)

في خلافتهم كنا انا و شيعتي من رعيتهم فصبرنا . والآن اصبحوا هم من رعيتنا

والله لو أسقيناهم عسلا مصفى ما إزدادوا فينا الا بغضاً ، وإن البغض لديهم متأصل حتى قيام الساعة ؛ العرق دسّاس

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

8.8.2020