7 جرحى و38 مصابًا في مظاهرات بيروت.. وعون يشكر دياب بعد استقالة حكومته

وفي مساء الاثنين، أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، استقالة حكومته تحت ضغط غضب الشارع اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته 160، و6 آلاف مصاب، و20 شخصًا مفقودا حتى اللحظة، حسبما ذكرت وزارة الصحة لـCNN الإثنين.