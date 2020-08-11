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7 جرحى و38 مصابًا في مظاهرات بيروت.. وعون يشكر دياب بعد استقالة حكومته

لبنان.. 7 جرحى و38 مصابًا مع تواصل مظاهرات بيروت.. وعون يشكر دياب بعد استقالته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الاثنين، حصيلة المواجهات بين قوات الأمن ومحتجين، في يوم جديد من تجدد الاحتجاجات ضد الحكومة على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

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