أدوية سامراء: نستعد لإطلاق وجبة من الدواء الروسي

أعلنت شركة أدوية سامراء، أمس الثلاثاء، استعدادها لإنتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي ( فافيبيرافير( Favipiravir) خلال الشهر الجاري. وقال مدير عام الشركة عبدالحميد عبدالرحمن السالم في بيان تلقت “المدى” نسخة منه، (11 آب 2020)،

إن “الشركة بصدد انتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي تخضع للدراسة والمتابعة لمدة تتراوح بين شهر أو شهرين للتأكد من استقرارية ونجاح الدواء بما يضمن جاهزية الشركة للانتاج الفعلي للدواء في حال قررت وزارة الصحة اعتماده كعلاج لمرضى كورونا”.

وأكد، أن “الشركة تمتلك الامكانيات والقدرات التي تؤهلها لإنتاج أي دواء تحتاجه وزارة الصحة في علاج المصابين بفايروس كورونا أو مختلف الأمراض الأخرى بفاعلية عالية وأسعار مناسبة جداً”.

وأشار إلى أنه “سبق للشركة وأن قامت بإنتاج الأدوية المساعدة والداخلة ضمن بروتوكول العلاجات الخاصة بفايروس كورونا ومن بينها مستحضر (ازثرومايسين) والذي يستخدم كمضاد حيوي لعلاج الالتهاب البكتيري في الجهاز التنفسي حيث تم التبرع بكميات منه الى وزارة الصحة وانتاجه نمطياً بكميات كبيرة تجاوزت الـ(300) ألف عبوة وتسويقها الى القطاع الخاص لاستخدامها من قبل المصابين في الحجر المنزلي”.

وأضاف، أن “الشركة باشرت أيضاً بإنتاج فيتامين (C) وسيتم طرحه إلى الأسواق قريباً بعد إكمال مستلزمات التعبئة فيما تستعد أيضاً لإنتاج الزنك من أجل توفير كافة الأدوية المساعدة المستخدمة في علاج الفايروس”.

وتابع، أن “شركة أدوية سامراء استطاعت إحداث تغيير جذري وثورة في التعبئة والتغليف لكافة المستحضرات الدوائية التي تنتجها”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فايروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية “فيديو كونفرنس”، نقلته وسائل إعلام روسية، وتابعته “المدى”، (11 آب 2020)، “بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فايروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم”.

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: “أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة”.

مؤكداً ، أن لقاح فايروس كورونا الذي تم تطويره في بلاده، تم تسجيله للاستخدام، وإن إحدى بناته تم تلقيحها بالفعل، موضحاً خلال اجتماع حكومي،أمس الثلاثاء، أن اللقاح أثبت فعاليته أثناء الاختبارات، وأنه يوفر مناعة طويلة من فايروس كورونا.

وكشف نائب وزير الصحة الروسية، أوليغ غريدنيف، في وقت سابق، أن اللقاح الأول ضد فايروس كورونا الذي طوره مركز “غامالي” سيتم إعطاؤه للأطباء والجسم الطبي الذي يعمل على مواجهة الفايروس، بالإضافة إلى الاستعداد لتطعيم كبار السن.

وقال غريدنيف للوكالة الروسية، (7 اب 2020)، “تسجيل اللقاح الذي تم تطويره في مركز غمالي سيكون في 12 آب. ونحن اليوم في المرحلة الأخيرة، حيث يجب أن نفهم أن اللقاح يجب أن يكون آمناً. سيتم تطعيم العاملين في المجال الطبي وكبار السن أولاً”.

وأشار غريدنيف إلى أنه سيكون من الممكن تقييم فعالية اللقاح عندما يتم تشكيل مناعة عند السكان.

وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية “روس بوتريب نادزور”، في وقت سابق، إنه يتم تطوير 26 نوعاً مختلفاً من اللقاحات ضد فايروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية. واجتاز لقاح واحد طوّره مركز “غامالي” تجارب سريرية على المتطوعين ، كما يقوم مركز “فيكتور” بتطوير لقاح على ستة منصات تكنولوجية مختلفة، ومن المقرر إطلاق أول لقاح منهما في سبتمبر/أيلول، والثاني في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.

من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن المنظمة والسلطات الصحية الروسية تناقشان عملية اعتماد وتأهيل من قبل المنظمة للقاح COVID-19 المكتشف حديثاً.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش، وفقاً لوسائل إعلام روسية، “نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح، ولكن مرة أخرى يشمل التأهل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييم صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة”.