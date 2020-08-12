تركيا: إصابات «كورونا» تتخطى 243 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء الثلاثاء، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 5873.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 243 ألفاً و180 إثر تسجيل 1183 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وذكر البيان أن حالات الشفاء بلغت 225 ألفاً و155 حالة بعد تعافي 1185 حالة جديدة.

وبينت الوزارة أنها أجرت 61 ألفاً و716 فحص «كورونا» خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة خمسة ملايين و387 ألفاً و751.

وقالت إن نسبة المصابين الذين يعانون من متلازمة ‹ذات الرئة› بلغت 8.2%، فيما بلغ عدد المصابين ذوي الحالات الحرجة 617.

وحتى ساعة نشر الخبر، بلغ عدد مصابي «كورونا» حول العالم 20,468,005 توفي منهم أكثر من 743 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على ثلاثة عشرة مليوناً و313 ألفاً.