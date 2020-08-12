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الذهب يهبط 5 بالمئة والفضة تهوي أكثر من 13 بالمئة

هبطت أسعار الذهب أكثر من خمسة بالمئة اليوم لتواجه أكبر خسارة لها ليوم واحد في سبعة أعوام.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجع 5.2 بالمئة إلى 1921.40 دولاراً للأوقية في أواخر جلسة التداول مرتداً بشكل حاد من مستواه القياسي البالغ 2072.50 دولاراً الذي وصل ِإليه يوم الجمعة وليشهد أسوأ يوم له منذ حزيران 2013.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1946.30 دولاراً للأوقية.

وتلقت معادن نفيسة أخرى ضربة لتهوي الفضة 13.8 بالمئة وهو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ تشرين الأول 2008.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاتين 4.8 بالمئة إلى 938.65 دولاراً للأوقية بينما تراجع البلاديوم خمسة بالمئة إلى 2018.60 دولارات للأوقية.

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