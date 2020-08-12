العراق يعيد “معملاً مخالفاً للضوابط” إلى الأردن

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، عن إعادة معمل إلى الجانب الأردني بسبب مخالفته للضوابط والتعليمات في منفذ طريبيل الحدودي.

وقال إعلام الهيئة في بيان إن “هيئة المنافذ الحدودية منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار أعادت إرسالية معمل لإنتاج مادة (الجبس) إلى الجانب الأردني عبر مركز حدود الكرامة لعدم توفر الأوراق الرسمية لإدخال المعمل”.

وأضاف البيان أن “الهيئة تؤكد حرصها الكبير وتسخير كافة إمكاناتها للحفاظ على سلامة وصحة المواطن وكذلك ضمان حماية المنتج المحلي والالتزام بالتعليمات والضوابط التي تدعم الصناعة الوطنية”.