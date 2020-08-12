العراق يلغي زيارة وزير دفاع النظام التركي احتجاجاً على العدوان شمال البلاد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية إلغاء زيارة وزير دفاع النظام التركي إلى العراق المقررة يوم الخميس المقبل احتجاجاً على العدوان التركي على شمال العراق.

وجاء في بيان للخارجية العراقية الليلة نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أن “العراق يرفض رفضاً قاطعاً ويدين بشدة الاعتداء التركي السافر في منطقة سيدكان في محافظة اربيل شمالي البلاد ويعد هذا العمل خرقاً لسيادة وحرمة البلاد وعملاً عدائياً يخالف المواثيق والقوانين الدولية” مشيراً إلى عزم الوزارة على استدعاء سفير النظام التركي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

ولفت البيان إلى أن تكرار مثل هذه الأفعال وعدم الاستجابة لمطالبات العراق مدعاة لإعادة النظر في حجم التعاون بين البلدين.

وكان نحو عشرين شخصاً على الأقل قتلوا وأصيبوا في وقت سابق اليوم جراء عدوان تركى استهدف محافظة اربيل شمال العراق.

ودعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في وقت سابق اليوم قوات النظام التركي إلى إعطاء توضيحات حول جريمة عدوانها على محافظة اربيل شمال العراق حفاظاً على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت مراراً على انتهاك حرمة الأراضي العراقية وتمركزت أواخر عام 2015 في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل شمال العراق وهو ما أكدت الحكومة العراقية أنه يشكل عدواناً وانتهاكا لسيادة العراق وخرقاً لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.