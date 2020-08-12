القضاء يوجه المحاكم بالتريث في إصدار مذكرات القبض بحق الصحفيين

وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، أمس الثلاثاء، المحاكم العراقية بالتريث في اصدار مذكرات القبض بحق الصحفيين واتباع التسلسل القانوني.

وجاء في وثيقة عممها زيدان الى رئاسة محاكم الاستئناف الاتحادية كافة، واطلعت عليها (المدى)، “نشيركم الى احكام المادة (38/ الفقرة ثانية) من الدستور التي تنص على (حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر)، لذا ينبغي التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق الصحفيين وملاحظة أن طرق الإجبار على الحضور بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 تبدأ أولا بالمادة (87) والمواد التي تليها باصدار ورقة تكليف بالحضور للمشكو منه”. وأضاف “إن امتنع عن الحضور بدون سبب مشروع للمحكمة في حينه اصدار مذكرة القبض لذا يجب ملاحظة عدم الاستعجال في اصدار مذكرات القبض بمجرد تقديم الشكوى وانما يفترض اتباع التسلسل القانوني المنصوص عليه في القانون كما نشيركم بخصوص ذلك الى اعمامنا المرقم (7ء12/مكتب/2018) المؤرخ 2018/12/18”.

وتعليقا على ذلك، قال مرصد الحريات الصحفية في بيان: “ان المرصد العراقي للحريات الصحفية يرحب بالإعمام الذي وجهه مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الى محاكم الاستئناف بعدم الاستعجال في إصدار مذكرات القبض بحق الصحفيين، واتباع الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بإبلاغ نقابة الصحفيين أولا قبل الشروع بالإجراءات الأخرى”.