المركزي للاحصاء: انخفاض كميات البضاعة المنقولة عبر الشاحنات بالعراق

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الثلاثاء، عن انخفاض كميات البضاعة المنقولة بالشاحنات في العراق.

وقال الجهاز في تقرير له ان “كمية البضاعة المنقولة بالشاحنات المملوكة لشركة النقل البري بلغت 845 الف طن عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 35.3% عن سنة 2018 حيث كانت 750 الف طن”.

واضاف ان “كمية البضاعة المنقولة بالشاحنات غير المملوكة للشركة بلغت 1252 الف طن بانخفاض ايضا بلغت نسبته 5.9% عن سنة 2018 حيث كانت 1330 الف طن”.

واشار ان “عدد النقلات لكميات البضائع والمواد الاخرى بلغت 33591 نقلة منها 11293 نقلة بواسطة الشاحنات المملوكة و 22298 نقلة بواسطة الشاحنات غير المملوكة للشركة”.