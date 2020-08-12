برلماني: «أهداف سياسية» وراء تعطيل جلسات البرلمان العراقي

كشف النائب باسم خشان، اليوم الثلاثاء، عن وجود أهداف سياسية لعدد من الكتل والأحزاب، لتعطيل جلسات البرلمان العراقي في الوقت الحاضر.

وقال خشان إن «هناك كتل وأحزاب لها أهداف سياسية ومصالح شخصية من تعطيل جلسات البرلمان العراقي، منها منع إكمال تشريع قانون الانتخابات ومنع التصويت على تعديل المحكمة الاتحادية».

باسم خشان

وبين أنه «دون إكمال هذه التشريعات لا يمكن إجراء أية انتخابات مبكرة، ولا حتى انتخابات اعتيادية».

مشيراً إلى أن «هذه الكتل والأحزاب لا تريد الانتخابات وتسعى حالياً على إبقاء الوضع على ما هو عليه، فهي تدرك جيداً خسارتها الشارع العراقي، ولا تريد خسارة مقاعدها في البرلمان المقبل».