لعراق: سقوط صاروخي كاتيوشا في بغداد أحدهما قرب محيط السفارة الأمريكية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم عن سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا قرب قاعدة عسكرية في محيط المنطقة الخضراء التي يتواجد فيها السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الخلية قولها في بيان اليوم إن “صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث السفارة الأمريكية” دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.

كما نقلت وسائل إعلامية عدة مقطع فيديو يظهر فيه المتحدث باسم ما يسمى بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق العقيد مايليز كاغينز اليوم وهو يهرب مختبئا أثناء سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء في بغداد حيث كان يجري مقابلة مع قناة محلية عراقية وعندما سمع صوت صافرة الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية هرب واختبأ داخل أحد مباني السفارة.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن إطلاق صفارات الإنذار في القاعدة العسكرية للسفارة الأمريكية في بغداد وتحليق واسع للطيران الأمريكي في سمائها.

وفي بيان آخر أكدت خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخ كاتيوشا آخر بالقرب من الجسر المعلق ببغداد دون خسائر تذكر مشيرة إلى أن المعلومات تفيد أن هذا الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد.

وذكر البيان أن القوات الأمنية العراقية عثرت على صاروخ آخر معد للإطلاق في المكان ذاته موضحاً أنه “تم التعامل معه أصولياً”.