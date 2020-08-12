مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش التجاوزات التركية على الأراضي العراقية

ناقش مجلس وكلاء الامن الوطني، الثلاثاء، ملف القوات الاجنبية و”التجاوزات” التركية على الاراضي العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي في بيان ان “مجلس وكلاء الامن الوطني عقد الجلسة الرابعة برئاسة الاعرجي وحضور جميع أعضاء المجلس، من وكلاء وزارات (الخارجية، العدل، الداخلية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جهاز الأمن الوطني، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز المخابرات الوطني، رئاسة أركان الجيش، والجهات الأمنية الاخرى)”.

وناقش المجلس “الفقرات المثبتة على جدول أعماله، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها”، كما ناقش “التجاوزات التركية على الأراضي العراقية”.

وأوضح الأعرجي خلال الجلسة وفقاً للبيان “رؤية الحكومة في كثير من القضايا المطروحة للنقاش، ومنها تواجد القوات الأجنبية في العراق”.