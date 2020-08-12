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مدير المنتجات النفطية بديالى ينفي وجود “ضغوط” وراء إطلاق سراحه

نفى مدير المنتجات النفطية في محافظة ديالى، حيدر العامري، الثلاثاء، وجود “ضغوط” أو “صفقات” وراء إطلاق سراحه، مؤكداً “تبرئته” من التهم المنسوبة إليه.

وقال العامري إن “القضاء أطلق سراحي مع اثنين من كوادر المديرية بعد تبرئتنا من التهم المنسوبة إلينا”، مبينا أن “عملية إطلاق السراح تمت وفق طرق أصولية وقانونية”.

وأكد العامري “عدم صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن وجود ضغوط سياسية أو صفقات وراء إطلاق السراح”.

يذكر أن قوة أمنية اعتقلت العامري، يوم الأحد الماضي، برفقة مدير محطة بعقوبة المركز ومعاونه بتهمة “خلط الماء مع البنزين والكاز”.

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