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مسابقة الغدير الأغر … أشكر الفائز المقاتل السيد جواد الصافي …

أشكر شكرا ً وافرا ً جميلا ً جميع الإخوة الأعزاء، و الأخوات الكريمات الذين تجاوز عددهم المئات ، و الذين أجابوا عن مسابقة :

( من يعرف معنى كلمة ( خُم) فأني أقدم له جائزة مادية محترمة ، حسب إمكانيتي ، على أن يرسل لي عنوانه ، و إسمه الكريم كما هو مدون في هويته/ هويتها الشخصية ، و باللغة العربية و الإنكليزية لطفا ً ، و إذا زاد عدد المشاركين على أكثر من واحد ، فسوف تجري القرعة بينهم ، حسب الأصول ، و يحق للفائز ، أو الفائزة طلب عدم الإعلان عن الإسم الكريم ، و التزم بذلك … هذا غير جائزته / جائزتها من صاحب الغدير الإمام علي بن أبي طالب ع … فهي بالتاكيد أكبر ُ و أثمن ، مع التحيات و التقدير. ) .

و قد كنت مشغولا ً جدا ً ، خلال الأيام الماضية بكتابة أسمائهم الكريمة ، الذين تفضلوا و اتصلوا من

مدن العراق المختلفة

، و لبنان ،

و الحجاز ،

ومن دول عديدة في أوربا مثل السويد

و الدانمارك

و فرنسا

و هولندا

و أمريكا

و استراليا

و غيرها و غيرها

و في فيس بوك ، على العام ، و الخاص

واتس اب

تلغرام

تويتر

و التلفون

و مسنجر

و الاغلبية الساحقة للإجابات كانت صحـــــــــــــــــــــــــــــــــيحة

و تم التحفظ على بعض الأسماء الخاصة للأخوات الشريفات اللواتي أفتخر عاليا ً بثقتهن العميقة ،

و قد أجريت القرعة و فاز :

السيد جواد الصافي من النجف الأشرف

الذي رفض تسلم الجائزة و أهداها إلى

عوائل الشهداء الأبرار ،

و هو مقاتل شرس في ال ح. ش. د ال شعبي البطل ، و انا أتمعن في عمامته التي علاها غبار المعركة ، و إبتسامته و ثقته في نفسه و هو يدافع عن الأرض ، و العرض ..

و اني إذ اشكر الله تعالى على هذه الإستجابة الرائعة من مئات المشاركين و المشاركات الذين أظهروا حبهم لصاحب الغــــــــــــــــــــــــــــــــدير الخالد ،

و في الوقت نفسه أقدم جزيل إمتناني للصديق السيد جواد الصافي الذي تبرع بجائزته لعوائل الشهداء ، و سوف تسلم الهدية النقدية إلى جمعية الإحسان الخيرية في لندن ، التي تحتفظ باسماء هؤلاء … و آمل ان تصل إليهم…

أكرر إمتناني و مودتي للجميع.

#الدكتور_صاحب_الحكيم

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