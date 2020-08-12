مصادر: ​مكتب السيستاني يوضح بشأن المبلغ الذي تبرع به لإيران

نفى مصدر في مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني ما نشر في بعض وسائل الاعلام منسوبا الى حسين علي شهرياري النائب عن مدينة زاهدان في البرلمان الايراني من: ان مكتب السيد السيستاني تبرع بحوالي مليار دولار لشراء تجهيزات مكافحة كورونا في ايران وانه اتشترى بهذا المبلغ معدات طبية لبعض المدن في محافظة سيستان وبلوچستان الايرانية.

وقال المصدر “ان كل الذي حصل هو ان بعض أهل الخير قام بالتبرع بتجهيزات طبية لمكافحة فايروس كورونا لمستشفيات ومراكز صحية ايرانية عن طريق مكتب سماحة السيد في مدينة قم المقدسة، ولم تتجاوز قيمة المعدات المتبرع بها مليوناً ونصف المليون دولار، واما المبلغ المذكور فهو رقم خيالي ولا اساس له من الصحة”.

هذا ولم يتسنى الكشف عن المصدر الذي صرح بهذا ولم يرد عنه شيء في موقع المرجع السيستاني.