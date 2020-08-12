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وزير العمل يحدّد موعد التقديم على القروض الميسرة لسكنة بغداد

حدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الثلاثاء، الشهر المقبل موعداً لفتح باب التقديم للحصول على القروض الميسرة لسكنة بغداد، مؤكداً شمول أكثر من 5 آلاف مقترض ضمن الدفعة.الـ28.

وقال الركابي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن “الوزارة أطلقت الدفعة الـ 28 من القروض شملت أكثر من 5 آلاف من مختلف المحافظات، وعلى ضوء النسبة السكانية”، مبيناً أن هذه القروض التي تبلغ 8 ملايين دينار أطلقت من دون فوائد ويكون تسديدها سنوياً”.

وأشار إلى أن “الوزارة تعتزم فتح باب التقديم عليها الشهر المقبل لسكنة بغداد لتطلق على شكل وجبات”، مبيناً أن “الفئات التي تتقاضى راتباً من الحماية الاجتماعية غير مشمولة بها إلا في حالة التنازل عن الراتب”.

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