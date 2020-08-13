الاتصالات تحدد موعد طرح التسعيرة الجديدة للانترنت

حدد وزير الاتصالات، أركان شهاب، الأربعاء، موعد تغيير التسعيرة الجديدة للانترنت، مؤكدا وجود اجتماعات مستمرة مع الشركات بشأن ذلك.

وقال شهاب، في تصريح صحفي، اليوم، 12 آب 2020، إن هناك اجتماعات مستمرة مع الشركات لتغيير التسعيرة الجديدة للانترنت مطلع الشهر المقبل، مبينا ان “عمليات الصدمة مستمرة في عملها حتى القضاء على تهريب سعات الانترنت”.

وأضاف ان الوزارة سوقت سعات انترنت في نينوى بقيمة مليارين شهريا.

وأشار إلى أن “هناك توجة لالغاء الاشتراكات الاضعف لمشتركي خدمة الانترنت دون تحميل المواطن مبالغ اضافية”.

وتابع بالقول إن “الوزارة وجهت باسلوب الدعوة المباشرة إلى خمس شركات في العالم، لافتا الى الاعلان عن القرض الياباني المتوقف رغم انجازه منذ 2017”.

واوضح ان “القرض الياباني يحتوي على 150 الف خط ارضي +انترنت(فايبر)”، مؤكدا ان “خدمة الانترنت ستشهد تحسنا في نهاية العام الجاري لدى 150 الف منزل في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد”.

ر.إ