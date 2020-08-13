البرلمان اللبناني يقر حالة الطوارئ في بيروت

أقرَّ البرلمان اللبناني، اليوم الخميس (13 آب 2020)، حالة الطوارئ في العاصمة بيروت.



واجتمع مجلس النواب اللبناني، في وقت سابقٍ من اليوم، لمناقشة قرار إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة يعقدها منذ الانفجار المدمّر في مرفأ المدينة والذي أجج غضباً شعبياً على طبقة سياسية متهمة بالفساد والإهمال.

وعقب الانفجار الذي خلف 171 قتيلا وأكثر من 6500 جريح في 4 آب/أغسطس، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، على أن يناقش البرلمان الخميس المرسوم المتعلق بإعلان حال الطوارئ.

وجاء في الدعوة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي “قتلتمونا! ارحلوا! سننزل لمنع المجرمين من الاجتماع”، ويثير إعلان حال الطوارئ خشية منظمات حقوقية.

وكانت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، قالت في بيان الأربعاء “إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمسّ بحريات التجمع والتظاهر”.

وأضافت “هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أيّ خطر أمني”.

وقالت المنظمة إن حالة الطوارئ تؤدي إلى “توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلّة بالأمن”.

ويمكن للجيش من خلالها “منع الاجتماعات المخلّة بالأمن” بالإضافة إلى “فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن”. كما يخوّله “الدخول إلى المنازل في أي وقت”.