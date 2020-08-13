البرلمان اللبناني يقر حالة الطوارئ في بيروت

أقرَّ البرلمان اللبناني، اليوم الخميس (13 آب 2020)، حالة الطوارئ في العاصمة بيروت.
وعقب الانفجار الذي خلف 171 قتيلا وأكثر من 6500 جريح في 4 آب/أغسطس، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، على أن يناقش البرلمان الخميس المرسوم المتعلق بإعلان حال الطوارئ.
وجاء في الدعوة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي “قتلتمونا! ارحلوا! سننزل لمنع المجرمين من الاجتماع”، ويثير إعلان حال الطوارئ خشية منظمات حقوقية.
وكانت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، قالت في بيان الأربعاء “إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمسّ بحريات التجمع والتظاهر”.
وأضافت “هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أيّ خطر أمني”.
وقالت المنظمة إن حالة الطوارئ تؤدي إلى “توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلّة بالأمن”.
ويمكن للجيش من خلالها “منع الاجتماعات المخلّة بالأمن” بالإضافة إلى “فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن”. كما يخوّله “الدخول إلى المنازل في أي وقت”.
من جهة أخرى، أعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله تراجع النائب مروان حمادة عن الاستقالة، وأنه مريض ولا يمكنه الحضور، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر استقالة حمادة سارية المفعول بسبب عدم حضوره.
وقال بري بعد تلاوة الاستقالات، إن “الوطن يحتضر، ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية، داعيا إلى إنجاز قانون انتخابي دون عائق مذهبي أو طائفي، توحيد الضرائب على شكل تصاعدي، ضمان اجتماعي والإسراع في تأليف حكومة يكون في بيانها الوزاري مبني على الإصلاحات ومكافحة الفساد”.
وأدى انفجار 4 آب/أغسطس في هذا البلد الذي يعاني سكانه من أزمة اقتصادية حادة إلى تأجيج غضب السكان ضد الزعماء.
وبضغط من الشارع، استقالت الحكومة الاثنين بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة. وأعلن نحو عشرة نواب من أصل 128 استقالتهم عقب الانفجار.
وأعادت مأساة المرفأ الزخم إلى حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت في خريف العام 2019.
وشهد محيط البرلمان في وسط بيروت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي ردت على رشقها بالحجارة عبر اطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع، ما أوقع عشرات الإصابات.