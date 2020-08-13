البرلمان يدافع بعد اتهامات تعطله: عقدنا 99 جلسة خلال سنتين!

أصدرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أمس الأربعاء، توضيحًا بشأن معلومات قالت انها “غير دقيقة” و”مغلوطة” تتعلق بأداء مجلس النواب.

ويواجه البرلمان عدة انتقادات بسبب عدم عقد جلساته فيما يمر البلد في اخطر مراحله.

وقالت الدائرة، في بيان تلقته (المدى): “إذ نؤكد بالأرقام المثبتة في تقارير وبيانات دوائر مجلس النواب رسميًا، أن عدد الجلسات التي اقيمت منذ بدء الدورة التشريعية الحالية (اول جلسة عقدت في 3/9/2018) قد بلغت 99 جلسة، وان عدد القوانين المصوت عليها بلغ 38 قانونًا”، مضيفةً، “كما نوضح أن القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى قد بلغت 103 قوانين، بينما بلغت القوانين التي تمت قراءتها قراءة ثانية 58 قانونًا”.

واضافت أن “توقف جلسات المجلس مؤخرًا جاء بسبب توصيات وقرارات خلية الأزمة والسلامة الوطنية، وأن المجلس بانتظار قرار هذه الجهة المعنية بجائحة كورونا، من أجل عودة جلسات مجلس النواب إلى الانعقاد بشكل طبيعي ومستمر على ما كان عليه قبل انتشار الجائحة “. وعن عمل اللجان النيابية ورئاسة المجلس، ذكر البيان بأنه “متواصل ولم يتوقف وتمت استضافة العديد من المسؤولين والوزراء واصدار العديد من التوجيهات والكتب الرسمية بخصوص قضايا البلد والأزمات المختلفة من جائحة كورونا والأزمة المالية التي عقدت من أجلها جلسة خاصة لتشريع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي ورفض قرار قطع رواتب المتقاعدين والموظفين وكذلك القضايا المتعلقة بالمشاكل التي يعاني منها المواطنون وكان آخرها تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن عقود وزارة الكهرباء واستضافة العديد من الوزراء والمسؤولين في مختلف الوزارات من أجل معالجة الأزمات التي يمر بها البلد”. وأكدت الدائرة الاعلامية، أن “مجلس النواب والدوائر التابعة له تعمل بشكل يومي كبقية الوزارات والمؤسسات الحكومية ووفق ما تقرره الجهات الصحية، متمنيًا، من الجميع توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومات واعتمادها من مصادرها الرسمية”.