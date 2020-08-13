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التطبيعية تجتمع بممثلي دوري الدرجة الأولى ومدربي الفئات العمرية

اتفقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مع ممثلي دوري الدرجة الأولى، وكذلك مدربي الفئات العمرية، على عقد اجتماع تشاوري يقام يوم الاحد المقبل في مقر الاتحاد.

وذكرت التطبيعية في بيان أنه “سيكون الاجتماع التشاوري، بحضور لجنة المسابقات والتراخيص، لمناقشة مقترحات وآراء الاندية، وكذلك مدربي الفئات العمرية، فيما يخص آلية دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل، وكذلك دوري الشباب.”

ويأتي هذا الاجتماع، بعد أن تم الإعلان الأسبوع الماضي عن آلية ومواعيد انطلاق دوري الدرجة الأولى والشباب لموسم (2020-2021)، وسيكون الاجتماع مفتوحا أمام جميع وسائل الاعلام.

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