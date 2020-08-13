الثقافة النيابية: موازنة 2021 ستتضمن منحنة الصحفيين والفنانيين

اكدت لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، ان موازنة العام المقبل 2021 ستتضمن منحة الصحفيين والادباء والشعراء والفنانين، بعد تقرير الفرق الجوالة بالتدقيق في صرفها، فضلا عن مناقشة توزيع قطع الاراضي بين الصحفيين المتفرغين.

وقال عضو اللجنة بشار الكيكي، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان “اللجنة قررت استضافة نقيب الصحفيين يوم 16 من الشهر الجاري، لمناقشة موضوع انعكاسات الواقع العام على الصحافة العراقية وتاثيرات جائحة كورونا في عمل عن بحث موضوع ًالصحفيين وصحتهم، فضلا عن اراضي الصحفيين بما يتعلق بالمشمولين المتفرغين بحسب القانون، سواء كانوا من طرف نقابة الصحفيين أو اتحاد الصحفيين العراقيين”، مبيناً أن “اللجنة ستفاتح المحافظين للعمل على تخصيص قطع الاراضي للصحفيين المتفرغين بشكل كامل لمهنة الصحافة”.

واشار الكيكي الى ان “اللجنة طالبت وزير الثقافة بتزويدها بتقرير الفرق الجوالة وتدقيق مضمون المنح التي ذهبت الى الصحفيين والادباء والفنانين والشعراء”، مبينا أنه “بالإمكان إطلاق المنحة مرة ثانية بعد تثبيتها ضمن مخصصات وزارة الثقافة كفقرات في الموازنة المقبلة لعام 2021”.

ولفت الكيكي الى ان “اللجنة مارست دورها الرقابي وفاتحت وزير الثقافة بالعمل على تزويد اللجنة بالعقود الاستثمارية للمرافق السياحية.