الداخلية بشأن الاعتداء على شرطة النجدة ببغداد: سنتخذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين على القانون

علقت وزارة الداخلية، الخميس 13 اب 2020، على الاعتداء الذي وقع على ضابط بشرطة النجدة في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إنه بناءً على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فديوي مصور يظهر حصول اعتداء من بعض المحسوبين جزافا على اخواننا المتظاهرين على ضابط من شرطة النجدة أثناء تأديته لواجبه تود وزارة الداخلية ان تؤكد ما يلي:-

1- ان الوزارة وفي الوقت الذي تحرص فيه على ان تمارس مكونات مجتمعنا الكريم حقها في التظاهر السلمي باعتباره حق كفله الدستور الا انها في ذات الوقت ترفض بشكل قاطع الاعتداءات التي ترتكب ضد القوات الامنية .

2- ان القطعات الامنية مكلفة اساساً بحماية المتظاهرين وهم متواجدون في اماكن التظاهر لمنع الاعتداءات على المتظاهرين وكشف الذين يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي وهؤلاء غالباً هم الذين يثيرون المشاكل بالتصادم مع القوات الامنية.

3- ان هيبة المؤسسة الامنية تأتي من احترام المواطن لها وبالتالي تمكين هذه المؤسسة من حماية امن وسلامة واستقرار المواطنين، أما اضعاف المؤسسة وعدم ابداء اي احترام لها من قبل البعض سوف ينعكس بالتالي على الاداء العام لها المبني اساساً على حفظ القانون.

4- ستتخذ وزارة الداخلية اجراءاتها القانونية كاملة بحق المعتدين والمتجاوزين على القانون.

وكشف مصدر امني، الاربعاء، بان وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه باعتقال كل من اعتدى على ضباط دورية النجدة في بغداد.

وقال المصدر: بعد إنتشار فيديو الاعتداء على الضباط برتبة ملازم اول في دورية النجدة قرب مدخل الجسر المعلق ببغداد، وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي باعتقال كل من اعتدى على الدورية وإحالتهم للجهات المختصة.

واضاف انه تقرر فتح مجلس تحقيقي بحق المنتسبين الذين كانوا متواجدين بمكان الحادث.