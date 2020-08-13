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العراق يطلب من شركات الطيران إبلاغ المسافرين بإجراء فحص “PCR” قبل الرحلة بيومين

طلبت سلطة الطيران المدني العراقي، الخميس، من شركات الطيران العاملة في البلاد، إبلاغ المسافرين المغادرين والقادمين بإجراء فحص “PCR” قبل موعد الرحلة بيومين.

وقال إعلام سلطة الطيران في بيان إنه “من أجل توفير السفر الآمن للمواطنين الكرام تؤكد سلطة الطيران المدني العراقي على جميع شركات الطيران العاملة في البلاد بتبليغ مسافريها المغادرين والقادمين إلى المطارات العراقية بعمل فحص (PCR) قبل موعد الرحلة بـ48 ساعة”.

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء “بحسب توجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

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