اليوم نجم الكرة المكسيكية خواكين بيلتران والفنان المغربى نزار غالى

حكمان فى أكبر مسابقة فنية بين لاعبي الشباب والمدارس بالأولمبياد الخاص

لشمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية

تنطلق مساء اليوم احداث وفعاليات أكبر مسابقة فنية بين لاعبي

الأولمبياد الخاص الدولى من الشباب والمدارس من ذوى الاعاقة الفكرية

وأقرانهم من غير ذوي الاعاقة، من منطقة شمال افريقيا ويمثلها

الأولمبياد الخاص المغربي وإقليم أمريكا الجنوبية ويمثلها المكسيك

(نتعلم معا ونلعب معا)، كخطوة هامة من أجل الدمج وقبول الآخر من خلال

أنشطة برنامج المدارس الموحدة كجزء من مشروع SNF مؤسسة ستاڤروس نياركوس ،

.وهذا الحدث يقام لأول مرة فى تاريخ الاولمبياد الخاص الدولى .

وقد أسندت عملية التحكيم فى فروع المسابقة الخمس الرسم والغناء والشعر

والعزف على الآلات الموسيقية والرقص ، الى نجم الكرة المكسيكى خواكين

بيلتران وهو لاعب كرة قدم محترف وسفير الأولمبياد الخاص المكسيكي ،

والجراح الطبيب والفنان المغربي نزار غالى ، ومن الأولمبياد الخاص الدولى

سكوت جيرسن،و تهدف المسابقة الى اظهار مهارات لاعبى المدارس الموحدة فى

الفنون إلى جانب قدراتهم الرياضية إلى جانب التعرف على أصدقاء جدد.

وصرحت فرح رجائى مدير برنامج المدارس الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي

للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن كل زوج من المتسابقين من لاعبى

الاولمبياد الخاص من ذوي الإعاقة الفكرية وأقرانهم من غير ذوي الاعاقة،

سوف يقومان فى الاشتراك بكل فرع من فروع المسابقة ، ويقوم الحكام الثلاثة

كل حكم منفردا بإعطاء نقاطه ثم يتم جمع نقاط الحكام الثلاثة وإعلان

النتيجة النهائية لكل مسابقة فنية .

وتضيف فرح بأن الثنائيات التى سوف يشاركون فى أول مسابقة فنية للمدارس

الموحدة ،( نتعلم معا نعلم معا ) من المغرب يحيى بنطالب وهيثم بنطالب

اللذان سيعزفان أغنية، و كنزة بغدادي وسلمى بغدادي ، أميرة وآية الوليدي

الحكيم و ستقومان بالرقص، ياسمين منير وجهان جدو وستقوم بعرض رقصة ايضا ،

اما زوجى المكسيك فيمثلها دينيس بيريز ونادية ، ورباندينيرا و خايرو

خيمينيز ، وأردريا و كويباس كيور، لوسيرو ألفاريز ولورا أوروبيسا .