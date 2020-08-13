بسبب كورونا.. تأجيل التصفيات المشتركة لكأس العالم ونهائيات آسيا

قرر الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، الاربعاء، تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين الى العام المقبل.

وقال الاتحاد الاسيوي في بيان على موقعه الرسمي، اليوم (12 آب 2020) انه في ضوء الموقف الحالي لجائحة كورونا المستجد في عدة دول، قرر الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي كانت مقررة في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2020، وبحيث تقام عام 2021.

واضاف ان هذا القرار جاء من أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين، حيث سوف يواصل الاتحادين الدولي والآسيوي العمل معاً من أجل مراقبة الموقف في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة للمباريات.

وأوضح انه سيتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل المواعيد الجديدة للأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.