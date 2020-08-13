رئيس الوزراء: متفاجئ من الضرر الذي لحق بجرحى التظاهرات

أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، عن تفاجئه من الضرر الذي لحق بجرحى تظاهرات ذي قار، عادًا الأخيرة “محافظة منكوبة”.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، تلقته (المدى)، أن الاخير قال “خلال جلسة مجلس الوزراء إنه متفاجئ عندما رأى جرحى التظاهرات من شباب محافظة ذي قار بهذا المستوى من الضرر”، مؤكدًا “ضرورة تحمل المسؤولية تجاه هذه المحافظة المنكوبة، وتوفير الدعم والعلاج لجرحى التظاهرات، وأن ترى المشاريع الخدمية التي صوّت عليها مجلس الوزراء النور في الناصرية”.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، أكد الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر شمول ضحايا التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء.

ويشهد العراق، منذ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وتتهم الطبقة السياسية الحاكمة، منذ عام 2003، بالفساد وعدم الكفاءة.