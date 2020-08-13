سيادة المطران عطا الله حنا : ” نرفض ظاهرة جرائم القتل المستشرية ونطالب الجهات المعنية باطلاق مبادرات تربوية خلاقة لوقف حد لهذه المشاهد المأساوية ”

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأنه لا يكاد ان يمر اسبوع حتى نسمع عن الجرائم بحق النساء فيتحول القاتل بين ليلة وضحاها الى محقق وقاض وجلاد ، وظاهرة جرائم القتل لا تستهدف النساء لوحدهم بل تستهدف ايضا شبابنا ففي الاونة الاخيرة شهدنا الكثير من جرائم القتل المروعة ولاتفه الاسباب ونحن اذ نعرب عن مواساتنا وتضامننا وتعازينا مع اسر الضحايا فإننا نؤكد ضرورة ان تقوم المؤسسات المختلفة بما في ذلك الدينية والتعليمية والاعلامية والاهلية بدورها المأمول في تربية ابناءنا لكي يتجنبوا ظاهرة العنف وجرائم القتل فالخلافات ان وجدت يمكن ان تحل بالحوار وبالوسائل الحضارية .

أما اللجوء الى السلاح والى جرائم القتل فهي ظاهرة مرفوضة ومستنكرة من قبلنا جملة وتفصيلا لانها تتناقض وقيمنا الاخلاقية والانسانية والروحية .

يجب التصدي لجرائم القتل ولا يجوز الاستسلام امام هذا الواقع المأساوي الذي يمس السلم الاهلي والذي يشعر المواطنين بعدم الامان فكل واحد منا يجب ان يقوم بدوره كل من موقعه في توعية الاجيال الصاعدة وابناءنا لكي يكونوا على قدر كبير من الوعي والحكمة والرصانة والمسؤولية ولكي يبتعدوا عن كل هذه المظاهر التي تضر بمجتمعنا كما انها تتناقض وقيمنا الوطنية والانسانية والاخلاقية والروحية والتي من واجبنا جميعا ان نتشبث وان ننادي بها .