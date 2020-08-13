قيادي في الحشد الشعبي: سنراقب زيارة الكاظمي إلى واشنطن.. سيكون لنا موقف حازم منها!

حذّر نائب الأمين العام لحركة ‹الإبدال› كمال الحسناوي، اليوم الأربعاء، من أن فصائل الحشد الشعبي ستراقب زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل دقيق، متوعداً بـ «موقف حازم» حيال نتائجها.

وقال الحسناوي لـ (باسنيوز)، إن «زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مراقبة بشكل دقيق من قبل فصائل المقاومة، لمعرفة الملفات التي سيناقشها هناك، خصوصاً فيما يتعلق بالتواجد الأمريكي في العراق، إذ يجب حسم هذا الملف خلال هذه الزيارة ولقائه ترامب».

كمال الحسناوي

وبين أن «فصائل المقاومة سوف تدرس نتائج تلك الزيارة، ثم سيكون لها موقف وكلمة حازمة بشأن الزيارة، إن كانت لا تصب في مصلحة العراق والعراقيين وتعزز سيادة البلاد من خلال إنهاء التواجد الأجنبي»، مؤكداً أن «هناك قوى سياسية وشعبية داعمة لتحركات تلك الفصائل»، حسب قوله.