لدى استقبالها الطفل منتظر …وزيرة الهجرة : الحكومة العراقية حريصة على سلامة…

ابنائها وحفظ كرامتهم في داخل وخارج البلاد

بعد استجابة السيدة وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو لمناشدة والدة الطفل منتظر حسن جواد الذي فقد في جمهورية تركيا وتم إيواؤه في مركز ايواء باغوم للاطفال في تركيا.

استقبلت السيدة الوزيرة اليوم في مطار بغداد الدولي الطفل منتظر حسن جواد عائدا من الجمهورية التركية الى وطنه العراق برفقة ممثل الوزارة لدى انقرة السيد مصباح جاسم عبد بعد التنسيق ما بين الوزارة والحكومة التركية .

وقالت سيادتها ان ” الحكومة العراقية حريصة على سلامة ابنائها وحفظ كرامتهم في داخل وخارج البلاد ” .

واعربت السيدة الوزيرة عن شكرها العميق للسفارة العراقية ومكتب الوزارة في انقرة على الجهود والتعاون المبذول منهما وتنسيقهما مع الحكومة التركية بشأن إعادة الطفل .