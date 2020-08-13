مانشستر يونايتد وانتر ميلان يتأهلان الى نصف نهائي الدوري الاوربي

تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما سجل برونو فرنانديز هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 95 ليقود فريقه للفوز 1-صفر على كوبنهاغن بعد وقت إضافي.

ويلتقي يونايتد، الذي فاز بالبطولة في 2017، مع الفائز من مباراة أشبيلية وولفرهامبتون واندرارز من أجل حجز مقعد في النهائي عقب تجاوز خصمه الدنماركي العنيد في مباراة ممتعة في دور الثمانية.

ويلعب أشبيلية، الذي توج بلقب الدوري الأوروبي خمس مرات وهو رقم قياسي، مع ولفرهامبتون يوم الثلاثاء بينما سيلتقي شاختار دونيتسك الفائز باللقب في 2009 مع بازل.

وضمن إنتر ميلان أيضا التأهل لقبل النهائي بعد الفوز 2-1 على باير ليفركوزن في مباراة أخرى بدور الثمانية الذي تقام كل منافساته بطريقة المباراة الواحدة في ألمانيا.