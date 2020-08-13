محور اساس ينبغي ان يكون حاضرا بقوة في الحوارات العراقية الامريكية

اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية كاطع الركابي، الاربعاء، ان جدولة خروج القوات الاجنبية عموما والامريكية خصوصا من العراق ينبغي ان يكون هو المحور الاساس في الحوارات العراقية الامريكية المقبلة.

وقال الركابي ان “ملف انسحاب القوات الاجنبية عموما والامريكية خصوصا من العراق ينبغي ان يكون هو المحور الاساس والحاضر بقوة في الحوار العراقي الأمريكي المقبل”، مبينا ان “انسحاب القوات الامريكية من عدمه هو أمر محسوم بعد قرار مجلس النواب بخروج تلك القوات وهو قرار نابع من ارادة ورغبة الشعب العراقي”.

واضاف الركابي، ان “الحوار مع الجانب الأمريكي لن يكون بشان انسحاب تلك القوات او بقاءها ،بل يكون بتحديد جداول زمنية انسحاب تلك القوات على اعتبار أن خروجها أمر محسوم مسبقا”، مشددا على “اهمية ان تكون الحكومة واضحة في حواراتها وان لا تخضع لاي ضغوط وان يكون قرار البرلمان هو الاساس بأي حوارات مع امريكا وان يتم الابتعاد عن اي اتفاقات جانبية خارج إطار القرار البرلماني”.