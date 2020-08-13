مصدر: حراك سياسي لتشكيل «كتلة سنية» داعمة للكاظمي

كشف مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، عن وجود حراك سياسي لتشكيل «كتلة سنية» داعمة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقراراته داخل مجلس النواب وخارجه، مرادفة لتحالف ‹عراقيون› (الشيعية) بزعامة عمار الحكيم.

وقال المصدر : «هناك حراك سياسي يجري في العاصمة بغداد، بين عدد من القوى السياسية السنية التي لها مقاعدة داخل البرلمان العراقي، بغرض تشكيل كتلة سنية داعمة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقراراته».

وبين أنه «خلال اليومين المقبلين، سيكون هناك إعلان رسمي عن تلك الكتلة ومن تضم من قوى سياسية ونواب، خلال مؤتمر صحفي يعقد في المنطقة الخضراء ذات التحصين الأمني المشدد وسط بغداد».